Уфимский биатлонист Антон Бабиков впервые выиграл этап Кубка мира

- Я даже не знаю, как описать свои эмоции, — цитирует Бабикова издание «Советский спорт». — Начав гонку, я понял, что сегодня возможно все. Штиля не было, а это значит, что ветер мог испортить кое-кому результаты на стрельбе. По дистанции оставалось только бороться – со своими эмоциями и со своим телом. У меня появились какие-то невероятные ощущения, я просто пролетел этот последний круг.