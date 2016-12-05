mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимский биатлонист Антон Бабиков впервые выиграл этап Кубка мира

5 декабря 2016, 08:52
Российский спортсмен показал уверенную гонку

25-летний биатлонист из Башкирии Антон Бабиков завоевал золото в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде. Напомним, что стартовал он с седьмого места. На второй позиции еще один россиянин Максим Цветков, тройку замкнул француз Мартен Фуркад.

- Я даже не знаю, как описать свои эмоции, — цитирует Бабикова издание «Советский спорт». — Начав гонку, я понял, что сегодня возможно все. Штиля не было, а это значит, что ветер мог испортить кое-кому результаты на стрельбе. По дистанции оставалось только бороться – со своими эмоциями и со своим телом. У меня появились какие-то невероятные ощущения, я просто пролетел этот последний круг.

Напомним, что Бабиков - трехкратный чемпион Европы и трижды бронзовый призер чемпионатов Европы. По итогам прошлого сезона Бабиков был признан лучшим новичком сезона по версии Международного союза биатлонистов.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07