«Интер РАО» купило «Энергосбытовую компанию Башкортостана»

Энергосбытовая компания Башкортостана была создана в 2002 году в результате реструктуризации РАО «ЕЭС», в 2003 году вышла из состава «Башкирэнерго», и начала работать как самостотельная организация. С 2011 года вошла в структуру «Русгидро». ЭСКБ является гарантирующим поставщиков электроэнергии в регионе. Она обслуживает более 1,3 миллиона физических и более 48 тысяч юридических лиц на территории республики.