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«Интер РАО» купило «Энергосбытовую компанию Башкортостана»

5 декабря 2016, 14:46
Точная цена гарантирующего поставщика электроэнергии не называется.

«Интер РАО» приобрело у «Русгидро» 100% акций «Энергосбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ), сообщает агенство «Прайм» с ссылкой на сообщение компании.

- Сумма сделки в сообщении не называется. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить около 4 миллиардов рублей, - говорится в сообщении.

Энергосбытовая компания Башкортостана была создана в 2002 году в результате реструктуризации РАО «ЕЭС», в 2003 году вышла из состава «Башкирэнерго», и начала работать как самостотельная организация. С 2011 года вошла в структуру «Русгидро». ЭСКБ является гарантирующим поставщиков электроэнергии в регионе. Она обслуживает более 1,3 миллиона физических и более 48 тысяч юридических лиц на территории республики.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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