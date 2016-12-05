Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением

Сегодня, 5 декабря, «Уфа» сыграла заключительную игру перед зимним перерывом в чемпионате до начала весны 2017 года. На стадионе «Нефтяник» команда Виктора Гончаренко принимала «Томь» и добилась нужной победы со счетом 1:0.