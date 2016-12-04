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Уфа приросла тремя светящимися шурупами
4 декабря 2016, 15:00
Светящийся объект расположен неподалёку от колеса обозрения
#Новости
#Общество
#Денис Объедкин
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