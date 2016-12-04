Тёмный "Duster" с номером 950 сбил старушку у фирмы "Мир" и скрылся

«Помогите найти водителя чёрного или темно-коричневого Renault Duster с госномером 950. Буквы никто не видел. Возможно, кто-то находился в то время на остановке и запомнил полностью номер? Или есть запись с видеорегистратора? Нужна любая информация.», — написала уфимка в соцсети. У женщины сломаны два ребра.