«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»

В уфимском матче этих соперников со счёта 1:2 «Салават Юлаев» отыграться не сумел. Но тогда в составе команды не было Евгения Короткова. Именно этот форвард сумел забросить ещё одну шайбу, что установило на табло ничейный результат. До конца третьего периода оставалось ещё достаточно времени, но команды не сумели определить победителя за 60 минут.



То же самое коснулось и овертайма, а в серии буллитов победу уфимцас принесла попытка Максима Майорова. Победа 3:2. Следующий матч 4 декабря в Хельсинки против «Йокерита».