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Минсельхоз Башкирии возглавил молодой руководитель Давлекановского района

3 декабря 2016, 15:53
Новый министр - кандидат экономических наук и MBA

Рустэм Хамитов своим указом назначил Ильшата Фазрахманова министром сельского хозяйства Республики Башкортостан Другим своим указом глава Башкирии освободил от этой должности Николая Коваленко

Автобиографическая справка:

Ильшат Фазрахманов родился 8 августа 1977 года в д. Трунтаишево Альшеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, MBA.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в ОАО «Раевский сахарный завод», где работал заместителем главного бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем генерального директора по производству сельхозпродукции.

В 2002 году – директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар» (г. Уфа).

В 2002–2003 годах – исполнительный директор ООО «Лион-Агро» (Альшеевский район).

с 2003 по 2010 работал на различных должностях в администрации президента Башкирии

.В 2012 году – заведующий отделом развития агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства РБ.

В 2012–2015 годах – директор департамента агропромышленного комплекса и природопользования аппарата правительства.

В 2015–2016 годах – глава администрации Давлекановского района.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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