Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»

- Уже мало клубов осталось, в которые меня не отправляли. Стараюсь концентрироваться на моей команде. Эти слухи никак не влияют на меня. Пункт о том, что ЦСКА может меня вернуть? Да, такой есть. Будет ли он использован? Не могу об этом рассуждать: будет повод — тогда это и обсудим», —рассказал Виктор Гончаренко корреспонденту спортивного интернет - издания «Чемпионат».