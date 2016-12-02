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Виктор Гончаренко: Я продолжаю работать в ФК «Уфа»

2 декабря 2016, 11:00
Главный тренер уфимского клуба прокомментировал информацию о своем уходе в ЦСКА

В последние несколько дней во многих СМИ появилась информация о том, что главный тренер ФК «Уфа» Виктор Гончаренко может перейти в ЦСКА. Напомним, что специалист из Белоруссии уже работал в тренерском штабе армейского клуба.

- Уже мало клубов осталось, в которые меня не отправляли. Стараюсь концентрироваться на моей команде. Эти слухи никак не влияют на меня. Пункт о том, что ЦСКА может меня вернуть? Да, такой есть. Будет ли он использован? Не могу об этом рассуждать: будет повод — тогда это и обсудим», —рассказал Виктор Гончаренко корреспонденту спортивного интернет - издания «Чемпионат».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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