В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег

- В случае, если законопроект будет принят, семьи со средним достатком, которые количественно преобладают в нашей стране, лишатся возможности улучшить свои жилищные условия, - пояснил председатель Ассоциации Владимир Яковлев. - К примеру, семья из 5 человек, имеющая в собственности дом площадью 65 кв.м., а значит больше 12 кв.м. на одного члена семьи, не относится к категории нуждающихся и, соответственно, не сможет претендовать на бесплатный участок.