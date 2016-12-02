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Мужчина пытался сжечь сожительницу в Тюменской области

2 декабря 2016, 18:59
27-летнего жителя Тюменской области будут судить за покушение на жизнь его сожительницы

Вечером 22 сентября Руслан Шмаков из поселка Лебедевка, будучи пьяным, начал избивать свою 37-летнюю сожительницу на глазах восьмилетнего сына,

сообщает megatyumen.ru. Причиной стал отказ женщины дать ему денег на алкоголь.

Пострадавшая пыталась сбежать из дома в ночной рубашке, однако обвиняемый вернул ее в квартиру, выгнал сына на улицу и, облив бензином кухонный пол, дверь и саму сожительницу, покинул жилище, подпалив горючее.

Женщина смогла сбросить с себя горящую одежду, потушить комнату и выбраться из дома через окно. Забрав сына, она отправилась к соседке, которая помогла ей добраться до больницы. На следующий день женщину перевезли в тюменский ожоговый центр.

Пострадавшая получила ожоги туловища, лица, шеи, а также конечностей первой, второй и третьей степени. Общая площадь ожогов составила 30% поверхности тела, вред здоровью женщины оценен как тяжкий. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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