Житель Башкирии задержан при попытке вывезти из страны крупную сумму денег

При себе у злоумышленника оказалось 1,3 млн рублей, по курсу Центробанка 21 тысяч долларов, без декларации из страны можно вывозить не более 10 тысяч долларов. Пытаясь оправдаться мужчина, рассказал, что плохо знаком с законами и думал, что декларировать нужно только ввозимые ценности. На задержанного был составлен административный протокол по статье 16.4 КоАП РФ, минимальное наказание по которой штраф в размере половины от вывозимой суммы, максимальное наказание - штраф в двукратном размере.