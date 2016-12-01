mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА

1 декабря 2016, 16:48
Нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву

Воспитанники хоккейного клуба «Юрматы» из Салавата провели трехдневные каникулы в Москве, где познакомились с игроками и тренерским составом знаменитого хоккейного клуба ЦСКА. Путевку в столицу России ребята получили, став серебряными призерами всероссийских соревнований «Золотая шайба», сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.

Хоккеисты из Салавата посетили зал славы ЦСКА, побывали на матче чемпионата КХЛ. Кроме того, тренеры армейцев провели мастер–класс на льду для юных спортсменов.

По итогам поездки, от руководства ЦСКА нескольким игрокам башкирского клуба поступило предложение переехать в Москву и пополнить молодежную команду армейцев.

- Нам очень приятно, что профессионалы оценили уровень нашей подготовки, но пока мы приняли решение играть за родной город Салават, - сообщил тренер команды «Юрматы» Дмитрий Бордуков.

Команда «Юрматы» в 2016 году стала победителем республиканского этапа турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе (2005-2006гг.). На всероссийском этапе ребята заняли 2 место.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
А мы чем хуже? Как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07