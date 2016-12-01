Юные хоккеисты из Башкирии отказались играть за ЦСКА

Воспитанники хоккейного клуба «Юрматы» из Салавата провели трехдневные каникулы в Москве, где познакомились с игроками и тренерским составом знаменитого хоккейного клуба ЦСКА. Путевку в столицу России ребята получили, став серебряными призерами всероссийских соревнований «Золотая шайба», сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.