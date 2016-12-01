В Уфе совладельца аптечной сети оправдали в мошенничестве

До 2012 года Халиков был единственным владельцем компании «Арбат». Она включала в себе три аптечные сети в Уфе, а также занималась сдачей в аренду автомобилей. В 2014 году он переоформил более 85 процентов доли своей компании на другое физическое лицо. Сам же он стал гендиректором фирмы. Однако это обернулось для него крупными проблемами.