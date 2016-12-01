В России работники отказываются от отпусков

Согласно исследованию, сообщает megatyumen.ru., в текущем году российские работники отдыхали на 24 % меньше, чем в прошлом году. По данным «Интеркомпа», в течение июля, августа и сентября – самых «отпускных» месяцев – работник в среднем отдыхал 6,5 дня, а за тот же период 2015 году - 8,5 дня.