В России работники отказываются от отпусков

Согласно исследованию, сообщает megatyumen.ru., в текущем году российские работники отдыхали на 24 % меньше, чем в прошлом году. По данным «Интеркомпа», в течение июля, августа и сентября – самых «отпускных» месяцев – работник в среднем отдыхал 6,5 дня, а за тот же период 2015 году - 8,5 дня.
Судя по результатам исследования, люди отказываются не только от отпуска, но и от больничного. А работодатели в целях экономии средств стали реже отправлять работников в командировки.
Это тенденция может быть связана, во-первых, с падением доходов населения, у которого в связи с кризисом становится всё меньше возможностей провести отпуск на курорте. Во-вторых, многие работодатели лишают премии и «серой» чести заработных плат тех работников, кто уходит в отпуск. Эксперты прогнозируют продолжение подобной тенденции в ближайшем будущем.