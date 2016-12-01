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Президент России призвал чиновников не прятаться в кабинетах

1 декабря 2016, 15:07
В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина, важно услышать мнение людей.

Сердечное отношение к людям - это очень важно. Давайте держать эти вопросы под особым контролем, отметил Владимир Путин в своем Послание Федеральному собранию

- Нужно ценить заинтересованную и деятельную позицию граждан. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, поддерживать их инициативу, - сказал глава государства. - Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства. Хочу, чтобы меня услышали губернаторы, все региональные и муниципальные власти. Нужно не жадничать, привлекать некоммерческие структуры к решению социальных проблем.

В вопросах благоустройства городов и поселков, по мнению Путина важно услышать мнения людей, а не решать их кулуарно в тиши кабинетов.

- Хочется спросить: не лучше ли посоветоваться с людьми? Какими они хотят видеть свои улицы, парки, дворы? - подчеркнул Владимир Путин. - В будущем году мы направим в регионы 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. Участвовать в распределении средств должны сами жители. Прошу ОНФ подключиться к этой работе. Нужно не только организовать контроль, но и добиваться результата.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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