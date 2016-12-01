Президент России призвал чиновников не прятаться в кабинетах

- Хочется спросить: не лучше ли посоветоваться с людьми? Какими они хотят видеть свои улицы, парки, дворы? - подчеркнул Владимир Путин. - В будущем году мы направим в регионы 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. Участвовать в распределении средств должны сами жители. Прошу ОНФ подключиться к этой работе. Нужно не только организовать контроль, но и добиваться результата.