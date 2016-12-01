Послание Президента: Врачей надо освободить от рутины, вороха отчетов и справок

- За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Когда мы начинали программу, всего 60 тысяч человек получали такую помощь, сейчас - 900 тысяч человек, заявил Путин. - Нужно внедрить механизм устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. В целом проблемы в здравоохранении сохраняются. Необходимо уделить особое внимание первичному звену.