1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня, в день Всемирного дня борьбы со СПИДом в Башкирии, проводится широкомасштабная информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции. С 24 по 30 ноября в городах Мелеузе, Белебее, Нефтекамске, Туймазах, Ишимбае проведены информационные акции для молодежи #ОстановиСПИД. Студенты БГПУ им. М.Акмуллы побывали на межведомственной образовательной акции «Лаборатория знаний. ВИЧ без мифов и иллюзий», в которой приняли участие 60 человек. Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, в образовательных учреждениях городов Мелеуз, Белебей, Нефтекамск, Туймазы, Ишимбай, Бирск, Октябрьский, Салават, Уфа проведен конкурс-квест среди учащихся 10-11 классов в интерактивной игровой форме, направленный на повышение информированности подростков в вопросах снижения риска инфицирования ВИЧ.