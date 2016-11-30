mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени доставщик пиццы за убийство клиентки получил 18,5 лет тюрьмы

30 ноября 2016, 14:57
В Тюмени доставщик пиццы привёз клиентке заказ. Позже в игровом автомате он проиграл все свои деньги и вернулся в квартиру клиентки, где ограбил и убил девушку, завладев деньгами и ювелирными изделиями. Суд приговорил преступника к 18,5 годам тюрьмы.

Инцидент произошёл два года назад, сообщает megatyumen.ru. Молодой человек работал доставщиком пиццы. 21 апреля он привёз 26-летней клиентке заказ. Позже парень в игровом автомате проиграл все свои денежные средства и вернулся к клиентке со злым умыслом. Преступник ограбил и убил девушку, забрав 300 долларов и золотые кольца. Уже на следующий день злоумышленник был пойман сотрудниками полиции с остатком украденных денег. Молодой человек отказался признавать свою вину.

После обвинения в убийстве и разбойном нападении, преступник сбежал и находился во всероссийском розыске. Злоумышленник был задержан на границе с Украиной.

Решением суда обвиняемый приговорён к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44