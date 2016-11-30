В Тюмени доставщик пиццы за убийство клиентки получил 18,5 лет тюрьмы

Инцидент произошёл два года назад, сообщает megatyumen.ru. Молодой человек работал доставщиком пиццы. 21 апреля он привёз 26-летней клиентке заказ. Позже парень в игровом автомате проиграл все свои денежные средства и вернулся к клиентке со злым умыслом. Преступник ограбил и убил девушку, забрав 300 долларов и золотые кольца. Уже на следующий день злоумышленник был пойман сотрудниками полиции с остатком украденных денег. Молодой человек отказался признавать свою вину.
После обвинения в убийстве и разбойном нападении, преступник сбежал и находился во всероссийском розыске. Злоумышленник был задержан на границе с Украиной.
Решением суда обвиняемый приговорён к 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.