В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей

Правоохранительными органами установлено, что муж и раньше избивал свою вторую половинку, но та в полицию не обращалась. Пара воспитывала троих детей в возрасте 8-14 лет, и сейчас деток передали на воспитание родственникам. Далее их судьбу определят органы опеки и попечительства.