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В Башкирии папа до смерти избил маму троих детей

30 ноября 2016, 14:58
На кухонного боксера заведено уголовное дело.

Ночью 25 ноября в Зилаирском районе супружеская пара вернулась из гостей в пьяном состоянии. В ходе начавшейся ссоры мужчина избил жену и вызвал скорую, увидев, что супруге плохо. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Правоохранительными органами установлено, что муж и раньше избивал свою вторую половинку, но та в полицию не обращалась. Пара воспитывала троих детей в возрасте 8-14 лет, и сейчас деток передали на воспитание родственникам. Далее их судьбу определят органы опеки и попечительства.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, на 38-летнего супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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