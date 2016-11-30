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Уфимец о слушаниях по бюджету Уфы: То, что мы видим здесь, - это слезы!

30 ноября 2016, 19:04
Пенсионер Леонид Савичев раскритиковал горсовет и граждан за неправильное формирование главного финансового документа города.

В Городском дворце культуры сегодня завершились публичные слушания по проекту бюджета Уфы на ближайшие три года. В целом они прошли достаточно вяло и свелись к частным просьбам отдельных граждан по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Люди просили отремонтировать школы, дать помещение для организации, провести водопровод. Сотрудница одного из муниципальных учреждений попросила предусмотреть в бюджете деньги на путевки в санатории для своих сотрудников, а директор одной из частных фирм - субсидии на развитие своего бизнеса.

Поставить конец этому, по-видимому, решил уфимец Леонид Савичев.

- То, что мы видим здесь, - это слезы, так проводить слушания нельзя, -заявил он, выйдя к трибуне. - Граждане, мы мелко плаваем!

Пожилой мужчина отметил, что уфимцам необходимо лучше изучить закон о местном самоуправлении, чтобы знать свои права.

- Вы эту книжечку обязательно изучите, на ночь по одной-две страницы, очень интересный закон, - обратился он к присутствующим, чем вызвал их смех. - И вообще здесь контингент не тот, к которому можно обратиться. Здесь должны собраться те, кто наполняет бюджет. Чего вы нас-то здесь собрали?

Пенсионер также посчитал необходимым выразить свое недовольство новым председателем горсовета Валерием Трофимовым.

- Вы через пять лет вот наберетесь опыта и уйдете, - заявил он, обращаясь к Трофимову. - А надо чтобы доморощенный (председатель - прим.ред.) был, чтобы врубался. Как вот Ялалов, он никуда не хочет идти.

Через несколько минут члены президиума попросили гражданина говорить по существу. Однако ни одного предложения от активного гражланина так и не поступило.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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