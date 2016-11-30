Уфимец о слушаниях по бюджету Уфы: То, что мы видим здесь, - это слезы!

В Городском дворце культуры сегодня завершились публичные слушания по проекту бюджета Уфы на ближайшие три года. В целом они прошли достаточно вяло и свелись к частным просьбам отдельных граждан по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Люди просили отремонтировать школы, дать помещение для организации, провести водопровод. Сотрудница одного из муниципальных учреждений попросила предусмотреть в бюджете деньги на путевки в санатории для своих сотрудников, а директор одной из частных фирм - субсидии на развитие своего бизнеса.