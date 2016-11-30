ОНФ предложил разработать программу по рекультивации мусорных свалок

– Приходится признать, что власть отстала от требований времени и не смогла предоставить правильно оборудованные площадки для складирования и захоронения отходов. То, что вы взяли эти объекты на контроль, хорошо. Мы вам поможем и совместными усилиями сможем навести порядок, но надо проявлять характер. Это источник огромных доходов для криминальных структур, поэтому борьба может носить очень ожесточённый характер, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам надо думать о формате экологической полиции – местной, муниципальной, районной. Нам нужна система. Надо возвращаться к теме экологических отрядов, дружин. Для муниципалитетов это не такие большие расходы.