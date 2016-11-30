Московские чиновники потратили на перелеты 423 миллиона казенных денег

В новом контракте на сумму более 31 млн рублей прописана «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий». Журналисты немало удивились тому, какие у чиновников столицы России могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И наконец. кто из чиновников является гастролирующим артистом?