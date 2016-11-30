Девочка из Башкирии стала победительницей всероссийского конкурса «Наши истории»

Девятиклассница Гульнур написала в своей работе о том, что потеряла маму в шесть лет - та умерла от рака. А отец девочки скончался в 2013 году. Опекунство над ребенком взяла сестра, у которой есть сын и дочка. Гульнур пишет о том, что эти люди и есть ее семья - не приемная, а самая настоящая: