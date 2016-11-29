Власти Красноярского края против строительства нефтетерминала на 10 тысяч рабочих мест

На средства, перечисленные норвежским фондом, экологическая организация запустила программу «Защитим Арктику». По ней, в частности, в 2012 году прошла акция, когда «гринписовцы» мешали движению морских судов, маневрируя на «Arctic Sunrise», а также залезли с помощью альпинистского снаряжения на нефтяную платформу «Приразломная». В медиа «Гринпис» настаивает, что ННК для передвижений по тундре использует губительную для болотистых почв технику на гусеничном ходу. Организация даже послала в Росприроднадзор края фото следов от гусениц и жалобу. Правда, кто выступает ответчиком по ней, непонятно: НКК еще не приступал к строительству «Таналау». Его проект пока что просто получил одобрение российской Главгосэкспертизы и завершил этап общественных слушаний.