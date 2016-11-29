Власти Красноярского края против строительства нефтетерминала на 10 тысяч рабочих мест

Кроме 10 тысяч рабочих мест, нефтетерминал пополнит бюджет России на 13 триллионов рублей за счет налогов (при этом затраты на строительство составляют только 1 триллион). Благодаря проекту «Независимой нефтяной компании» (ННК) на Енисее появится мощная инфраструктура, будут проложены сотни километров автодорог, электрических сетей и поставлены вышки связи. Морской транспорт российской части Северного Ледовитого океана получит развитие за счет грузоперевозок.
Однако проект может не воплотиться в реальность. Против терминала на Пайяхском нефтяном месторождении совместно выступают «Гринпис» и администрация Красноярского края. Международная организация, признанная в России иностранным агентом, бьет тревогу из-за экологии региона. Однако, как удалось узнать «Новым Известиям», не всё так просто в этой истории.
Чтобы узнать, по каким причинам администрация региона поддерживает «Гринпис», нужно понять, как он функционирует. «Гринпис» он существует на средства от пожертвований. Взносы от частных лиц – это крайне малая часть доходов компании. В 2015 году организация заработала совокупно 139 миллионов рублей, при этом 122 из них «Гринпису» пожертвовал фонд «Стихтинг Гринпис Каунсил» (Stichting Greenpeace Council), принадлежащий Нидерландам. Именно это государство планирует вскорости осваивать свои углеводородные залежи. ННК, занимающаяся строительством «Таналау», получается их прямым конкурентом.
На средства, перечисленные норвежским фондом, экологическая организация запустила программу «Защитим Арктику». По ней, в частности, в 2012 году прошла акция, когда «гринписовцы» мешали движению морских судов, маневрируя на «Arctic Sunrise», а также залезли с помощью альпинистского снаряжения на нефтяную платформу «Приразломная». В медиа «Гринпис» настаивает, что ННК для передвижений по тундре использует губительную для болотистых почв технику на гусеничном ходу. Организация даже послала в Росприроднадзор края фото следов от гусениц и жалобу. Правда, кто выступает ответчиком по ней, непонятно: НКК еще не приступал к строительству «Таналау». Его проект пока что просто получил одобрение российской Главгосэкспертизы и завершил этап общественных слушаний.
Страннее всего в этой ситуации выглядит позиция властей Красноярского края, которые в конфликте НКК и «Гринписа» защищают последних. Замминистра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин направил в НКК запрос, чтобы получить данные об экологической безопасности будущего терминала и системы перевозок сырья. В ответ НКК поделилась в чиновниками своими планами по постройке танкеров с двойным корпусом высокого ледового класса ЛУ7 (Arc7) – такая техника соответствует всемирным требованиям природной безопасности.
«Гринпис» же пока не предоставил никаких доказательств противоправных действий властей в свой адрес – только разговоры о «заблокированной» на Таймыре экспедиции и о «людях в балаклавах», которых активисты, по их словам, встретили, забравшись на «Приразломную». В ННК подобные явления рассматривают не иначе как преднамеренно «срежиссированный спектакль».