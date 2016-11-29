В уфимском лимонарии расцвело редкое африканское растение

— Стрелицию можно выращивать и в домашних условиях, комнатных условиях, но результат получать – цветение – не так-то просто. Потому что растение требует оранжерейных тепличных условий, чтобы была высокая влажность, чтобы постоянно был свет, не односторонний, который из окна, а именно в теплице, со всех сторон освещение должно быть хорошим, и тогда будет цвести», - говорит руководитель лимонария Фарида Садыкова.