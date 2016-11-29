В Уфе полицейские задержали «элитного» преступника

Карманники считаются элитой преступного мира, потому что их «работа» требует уникальных навыков и высокого интеллекта. Задержать карманника с поличным практически невозможно, так как в при малейшей опасности они избавляются от краденного. Чаще всего преступники действуют в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.