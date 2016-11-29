В Башкирии создано более 300 народных дружин

Накануне, 28 ноября на заседании президиума правительства был утвержден порядок предоставления мер социальной защиты народным дружинникам. В частности, рассмотрен вопрос о выплатах единовременного пособия в случае гибели дружинника и в случае его ранения при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в случае гибели семья дружинника получит 250 тысяч рублей, в случае ранения дружиннику будет выплачено из резервного фонда республики 125 тысяч рублей. С момента принятия закона и по настоящее время в республике было создано более 300 дружин с общим количеством почти 7 тысяч народных дружинников. Как отметили на заседании, на сегодняшний день трагических случаев с исполнением народными дружинниками своих служебных полномочий не было. При этом за 10 месяцев 2016 года с их участием было раскрыто 117 преступлений.