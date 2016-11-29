В Башкирии избрали исполняющего обязанности председателя Союза писателей

- Надо не копаться в прошлом, а идти вперёд, надо обновить нашу деятельность во всех сферах. Работы тут очень много.Обучаться на ходу поздно. Ставить человека, который ничего не умеет - это катастрофа. Так что уверен, что здесь неоценим будет опыт всех вас. Уверен, что пригодится и мой опыт как известного в России поэта,блоггера, мой опыт руководящей работы в газете «Истоки». – сказал, выступая перед коллегами Айдар Хусаинов. - Я поэт, у меня полно творческих замыслов. Я не собираюсь всю жизнь сидеть в председательском кресле. Сегодня союз это корабль, который стремительно идёт на дно. Хватит нам уже пререкаться, давайте работать. Нужно срочно спасать ситуацию.