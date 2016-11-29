mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии директор школы пойдёт под суд за мошенничество в крупном размере

29 ноября 2016, 12:21
Директриса два года платила зарплату своей дочери

В Благовещенском районе Башкирии будут судить директора школы за служебный подлог и мошенничество в крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Марина Степина в 2013 году устроила в школу, где работала директором свою дочь. Последующие два года заботливая мать подделывала табели учёта рабочего времени, отправляемые в районное управление образования, и начисляла дочке зарплату, сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что это не единственное нарушение закона в школе. В 2015 году Степанова издала приказ о премировании сотрудников на общую сумму около 70 тысяч рублей, после чего забрала часть премии у сотрудников, и потратила их на личные нужды.

Марину Степанову будут судить по двум статьям уголовного кодекса, 292 (служебный подлог) и 159 (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). В случае если суд признает собранные прокуратурой доказательства достаточными, то директрисе грозит до восьми лет лишения свободы. То что Степанова не признала свою вину, может стать отягчающим обстоятельством.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44