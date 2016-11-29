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Спасителя выпавшей из окна девочки в Башкирии могут представить к награде

29 ноября 2016, 09:54
Мальчику предложили поступить в Тульское суворовское военное училище.

Председатель государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев сообщил на своей странице в Facebook, что Ярославу Адоньеву, который спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна, предложили поступить в Тульское суворовское военное училище.

Сейчас этот вопрос обсуждается с Тульской областной Думой, ведутся переговоры с семьей. Константин Борисович обратился к руководству МЧС, чтобы представить юного героя к награде.

– Мальчик совершил мужественный поступок, спас человеческую жизнь и безусловно достоин ее, пишет Константин Толкачев. – Хотим сделать эту акцию традиционной, поэтому в этот раз снова соберем отличившихся под Новый год, поздравим их, вручим подарки от депутатов.

Напомним, в апреле этого года в Стерлитамаке одиннадцатилетний Ярослав Адоньев поймал выпавшего из окна второго этажа ребенка. Девочка осталась цела, а школьник лишь поцарапался.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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