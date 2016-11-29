Спасителя выпавшей из окна девочки в Башкирии могут представить к награде

– Мальчик совершил мужественный поступок, спас человеческую жизнь и безусловно достоин ее, пишет Константин Толкачев. – Хотим сделать эту акцию традиционной, поэтому в этот раз снова соберем отличившихся под Новый год, поздравим их, вручим подарки от депутатов.