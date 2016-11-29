Константин Толкачев пояснил, почему в следующем году сокращены расходы на ЖКХ

- Некоторое уменьшение финансирования культуры объясняется тем, что в последние годы серьезно укреплялась материально-техническая база, - отметил Толкачев. - Были реконструированы концертный зал «Башкортостан», Театр оперы и балеты, Уфимский цирк и многие другие здания. Это были большие вливания, поскольку долгие годы здания не видели ремонта, и за это годы не только обветшали, но и перестали соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ним. Сейчас острота этой проблемы снижена, и мы ждем от отдачи от сделанных вложений.