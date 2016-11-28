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Жителей Башкирии просят присоединиться к акции «Щедрый вторник»

28 ноября 2016, 12:21
Она пройдет завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности.

Жители Башкирии завтра, 29 ноября, во Всемирный день благотворительности могут принять участие в акции «Щедрый вторник». Ее суть заключается в том, что миллионы граждан совершают самые разные действия в пользу благотворительных организаций и размещают информацию об этом в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба Минтруда республики, региональным чиновникам в этот день предложено поддержать благотворительный фонд «Потерь нет». Это единственная в республике организация, оказывающая всестороннюю поддержку детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить СМС со словом Потерьнет (слитно) на короткий номер 3434. Размер благотворительного пожертвования «по умолчанию» составит 50 рублей, по желанию можно направить другую сумму. К данной акции могут присоединиться абсолютно все жители республики.

Также в эти дни фонд «Потерь нет» проводит очередную акцию по сдаче крови на типирование для вступления в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Она будет проходить в республиканской станции переливания крови с 29 ноября и 3 декабря с 9 до 13 часов. Для участников акции будет действовать отдельная очередь.

Кроме того, в этот день в 19.00 в Городском Дворце культуры (Проспект Октября, 137) состоится праздничный благотворительный концерт, посвященный Дню Матери. Его проводит Общественный фонд развития города. Для того, чтобы получить приглашение, нужно сделать пожертвование в размере 100 рублей в офисе Общественного фонда развития города. Адрес: ул. Комсомольская, 35, подъезд 1, цокольный этаж; остановка «Универмаг «Уфа».

Все собранные средства будут направлены на поддержку и реализацию детских городских благотворительных проектов. Также в этот день с 17.30 до 18.50 в фойе второго этажа городского дворца культуры будет работать Щедрый «БлагоБазар» с тематическими улицами.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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