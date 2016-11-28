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В Уфе за выходные вывезено более 20 тысяч кубометров снега

28 ноября 2016, 10:49
В администрации отмечают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

За минувшие выходные в Уфе было вывезено более 20 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. В усиленном режиме работало более 300 единиц

Основная часть работ по очистке улиц от снега проходит в ночное время.

В мэрии отмечают, что особое внимание городских служб уделено расчистке тротуаров и их обработке противогололедными материалами. В осенне-зимний период 2016-2017 годов планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, около 5,5 тысяч тонн соли.

- Песчано-соляной смесью обрабатываются проезжие части дорог, мосты, путепроводы, - пояснили в пресс-службе мэрии. - По линии жилищных организаций для работы в зимний период заготовлено около 6 тысяч кубометров песка, которым обрабатываются дворы, подходы к подъездам, тротуары. Дворы уфимских многоэтажек расчищают от снега около 100 единиц техники.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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