В Уфе за выходные вывезено более 20 тысяч кубометров снега

В мэрии отмечают, что особое внимание городских служб уделено расчистке тротуаров и их обработке противогололедными материалами. В осенне-зимний период 2016-2017 годов планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, около 5,5 тысяч тонн соли.