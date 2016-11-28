В Уфе послезавтра пройдут публичные слушания по городскому бюджету

— Проект бюджета города на предстоящий год был опубликован на официальном сайте городского совета и в газете «Вечерняя Уфа» 17 ноября, – уточнили в пресс-службе горсовета. – После этого в течение 10 дней в городском совете принимались письменные предложения жителей города по формированию бюджета.