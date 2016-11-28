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В Уфе обновят карту карстовых провалов

28 ноября 2016, 17:56
Такое решение власти приняли после того, как на ул. Интернациональной машина ушла под землю.

Карту карстовых провалов на территории Уфы необходимо обновиить. Такое решение городские власти приняли после резонансного ЧП с ушедшей под землю машиной на ул. Интернациональной.

Имеющаяся на данный момент карта была составлена более 20-ти лет назад, уточнили в пресс-службе. На ней отмечены карстовые воронки и провалы, территории вокруг них, также недостаточно устойчивые для строительства, а также безопасные площадки, расположенные за пределами карстовых полей.

В какие сроки, будет составлена новая карта, в мэрии не уточняют.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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