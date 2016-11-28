В Уфе обновят карту карстовых провалов

Имеющаяся на данный момент карта была составлена более 20-ти лет назад, уточнили в пресс-службе. На ней отмечены карстовые воронки и провалы, территории вокруг них, также недостаточно устойчивые для строительства, а также безопасные площадки, расположенные за пределами карстовых полей.