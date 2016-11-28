В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП

По предварительным данным, автобус «Setra», в салоне которого находились 30 человек, из которых 21 – дети и подростки, возвращающиеся с соревнований из Стерлитамака в Пермь, ехал в сторону Бирска. На встречу двигался Renault Twingo. Пассажирка легковушки 1964 года рождения в результате столкновения получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель отправлен в больницу. Пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники полиции.