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В Башкирии автобус с детьми попал в ДТП

28 ноября 2016, 10:09
Пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте.

Вчера, 27 ноября, около 19:00 в Бирском районе на96 километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщает в своем блоге главный госавтоинспектор ГИБДД Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, автобус «Setra», в салоне которого находились 30 человек, из которых 21 – дети и подростки, возвращающиеся с соревнований из Стерлитамака в Пермь, ехал в сторону Бирска. На встречу двигался Renault Twingo. Пассажирка легковушки 1964 года рождения в результате столкновения получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель отправлен в больницу. Пассажиры не пострадали. На месте работают сотрудники полиции.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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