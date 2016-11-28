В Башкирии арестованы обвиняемые в создании финансовой пирамиды

Следственно-оперативной группой МВД РФ по РБ проведены 23 обыска, в том числе в офисах и по местам проживания руководства фирмы и их родственников в городах Уфе, Баймаке, Кумертау и в Уфимском районе. Полицейскими изъяты электронные носители информации и компьютерная техника, а также документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность кооператива.