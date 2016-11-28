Уфаводоканал задолжал за электричество четверть миллиарда рублей

Продолжает список должников ООО «Башплодородие», сельскохозяйственное предприятие, как и два предыдущих, уходит корнями к власти, только на этот раз не к городской, а к республиканской. Долг «Башплодородия» замер на отметке в 40 миллионов рублей. Радует, что в отличии от уфимских властей, Минземимущество, в чьём ведении находится предприятие, долги гасит и за последний месяц сумма задолженности уменьшилась почти на миллион рублей.