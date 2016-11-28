У православных Башкирии начался Рождественский пост

В Рождественский пост, как и во все другие, православным запрещено употреблять в пищу мясо, яйца, молоко и молочные продукты. В понедельник, среду и пятницуа церковным уставом запрещено употреблять рыбу и вино, разрешается только сухоядение и пища без растительного масла. В остальные дни Рождественского поста можно добавлять в пищу растительное масло. Кроме того в субботу и воскресенье, а также в дни церковных праздников, если эти дни приходятся на вторник и четверг, разрешена рыба и вино.