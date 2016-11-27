mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии задержан разбойник, дважды пытавшийся ограбить банк

27 ноября 2016, 12:12
Жителя Татарстана задержали в Октябрьском.

В городе Октябрьском задержан мужчина, который дважды пытался ограбить банк, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Как следует из сообщения, 14 октября поступило сообщение о нападении на филиал коммерческого учреждения. По словам кассира, мужчина в маске с пистолетом потребовал деньги, но увидев, что сработала сигнализация, скрылся.

Через месяц попытка ограбления повторилась, и вновь злоумышленник скрылся, не получив денег. Однако сотрудники успели запомнить марку и номер его машины.

- Через несколько дней оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе МВД республики. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ ("Разбой" - прим.ред.). В настоящее время мужчина заключен под стражу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44