В Башкирии задержан разбойник, дважды пытавшийся ограбить банк

- Через несколько дней оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе МВД республики. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ ("Разбой" - прим.ред.). В настоящее время мужчина заключен под стражу.