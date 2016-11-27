Священник Виктор Иванов: Сегодня люди не должны афишировать добрые дела.

Между делом, говоря о встрече с одной из православных общественниц, отец Виктор упоминает, казалось бы, незначительный случай:

- Она мне сказала, я вашу кандидатуру предложила автору одной известной телепрограммы, - рассказывает он. - Мне это, если честно, не нравится. Я говорю: вы меня хоть спросили?

- А почему вы не хотите? - прерываю я его рассказ.

- Есть другие люди, которые действительно достойны и внимания, и освещения в прессе, - отвечает он.

Он считает, что люди сегодня стали слишком нескромными. Все пытаются любыми средствами показать, что они делают что-то уникальное, и порой ничтожным мелочам придается значение чего-то суперуникального и суперважного.

- Люди пытаются любыми средствами себя показать, причем часто не столько положительными, сколько отрицательными действиями, - поясняет он свою позицию. - Всеми путями пытаются прославиться. А вот раньше делали положительное, но не афишировали это. А надо делать добро не ради тщеславия, а добро ради добра. Мир в этом плане должен меняться.