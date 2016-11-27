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Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту пожара в Стерлитамаке

27 ноября 2016, 12:25
Следственный комитет Башкирии начал проверку по факту пожара в Стерлитамаке

Следственный комитет Башкирии сообщи о проведении доследственной проверки по факту пожара в Стерлитамаке, в котором погибли два пенсионера.

Предварительно установлено, что утром 26 ноября 2016 года произошел пожар на 4 этаже 5-этажного жилого дома на цлице Дружбы. После тушения пожара в доме обнаружены тела двух человек мужчины, 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Остальные жители верхних этажей дома были своевременно эвакуированы и не пострадали.

- Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности, а причина гибели людей – отравление угарным газом, - утоснили в пресс-службе следкома. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователем СКР назначены пожарно-техническая экспертиза и экспертные исследования для определения причин гибели детей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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