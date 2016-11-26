Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов

- Логика при назначении Молчанова была в том, что не уфимский персонаж сможет отстраненно, без учета интересов прочих элитарных групп технически проводить интересы исключительно главы республики. Однако, как выяснилось на практике, такой глава администрации оказался способен лишь сторониться любой политики, которой он, по идее, должен был управлять, и бороться за собственное выживание, - считает Ростислав Мурзагулов. - Владимир Нагорный - человек опытный, причем, сделавший карьеру в Уфе и знающий здесь всех и каждого. Соответственно, это назначение говорит о том, что администрация главы республики теперь будет активно взаимодействовать с обществом, а не сторониться такового, что приводило к многочисленным управленческим ошибкам. На посту вице-премьера Нагорный ничуть не боялся взаимодействия с любыми кругами для выполнения своих задач, уверен, что так же он будет действовать и теперь.