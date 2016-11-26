Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов

Глава Башкирии своим указом сегодня, 26 ноября поменял главу своей администрации. На эту должность назначен Владимир Нагорный, который занимал пост заместителя премьер-министра республиканского правительства. По мнению политолога Аббаса Галлямова последние назначения указывают на то, что, несмотря на все негативные тренды последних месяцев, Хамитов намерен бороться за власть до конца.
- По сравнению со своим предшественником, Нагорный - настолько более эффективный менеджер, что единственный вопрос, который возникает после его назначения, - почему его не назначили раньше. В отличие от Молчанова, главной целью которого всегда являлась не реализация интересов начальника, а собственное политическое выживание, Нагорный будет честно выполнять все команды Хамитова. Озираться на возможные последствия и отсиживаться в кустах он не будет, - считает Аббас Галлямов.
Политолог Ростислав Мурзагулов в новом назначение, которое провел Рустэм Хамитов видит усиление позиции администрации главы Башкирии.
- Логика при назначении Молчанова была в том, что не уфимский персонаж сможет отстраненно, без учета интересов прочих элитарных групп технически проводить интересы исключительно главы республики. Однако, как выяснилось на практике, такой глава администрации оказался способен лишь сторониться любой политики, которой он, по идее, должен был управлять, и бороться за собственное выживание, - считает Ростислав Мурзагулов. - Владимир Нагорный - человек опытный, причем, сделавший карьеру в Уфе и знающий здесь всех и каждого. Соответственно, это назначение говорит о том, что администрация главы республики теперь будет активно взаимодействовать с обществом, а не сторониться такового, что приводило к многочисленным управленческим ошибкам. На посту вице-премьера Нагорный ничуть не боялся взаимодействия с любыми кругами для выполнения своих задач, уверен, что так же он будет действовать и теперь.