В Уфе полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем

Сегодня, 25 ноября, около дома №116 на Коммунистической инспекторы заметили «ВАЗ-2114», водитель которого выключил фары и начал движение задним ходом, увидев патруль. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился. Экипаж ГИБДД, включив «мигалки» и специальный звуковой сигнал, устроил погоню.