В Уфе перед судом предстанет крупная наркогруппировка

Следствие считает, в прошлом году двое местных жителей Арсений Шереметьев и Андрей Силантьев «создали канал поступления психотропных веществ в республику». Для сбыта этих веществ они создали организованную преступную группу, куда вошли 7 жителей Уфы и Стерлитамака в возрасте от 22 до 30 лет.