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В Уфе перед судом предстанет крупная наркогруппировка

25 ноября 2016, 09:55
В состав организованной группы вошли 9 человек.

В Кировский районный суд Уфы направлено уголовное дело в отношении девяти участников группы торговцев наркотиками, сообщает прокуратура республики. Их обвиняют в незаконном сбыте психотропных веществ организованной преступной группой в крупном размере и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ организованной группой в крупном размере.

Следствие считает, в прошлом году двое местных жителей Арсений Шереметьев и Андрей Силантьев «создали канал поступления психотропных веществ в республику». Для сбыта этих веществ они создали организованную преступную группу, куда вошли 7 жителей Уфы и Стерлитамака в возрасте от 22 до 30 лет.

- Шереметьев и Силантьев получали партии наркотиков и по частям передавали их своим сообщникам, которые расфасовывали запрещенные вещества по разовым дозам и сбывали потребителям наркотиков, - отмечается в сообщении прокуратуры.

В ходе обысков у них изъято более 400 грамм амфетамина и гашиша, электронные весы, травматический и сигнальный пистолеты, а также материалы для упаковки наркотических средств

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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