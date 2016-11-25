Чиновник из Уфы осужден на три года за попытку получить 700 тысяч

Суд установил, что в июле прошлого года к чиновнику обратился представитель компании ООО «Новый стиль». Он попросил Бикметова продлить договор аренды муниципальной недвижимости. Экс-сотрудник администрации города сообщил, что готов это сделать, но за работу нужно будет поблагодарить его. Размер благодарности он оценил в 700 тысяч рублей.