В Башкирии сформируют молодежное правительство

- У нас уже готово положение о Молодежном правительстве, оно будет изучено членами экспертного совета. Ориентировочный срок создания структуры — февраль 2017 года. Предполагается, что в состав войдут 30 человек, которые получат возможность проходить стажировку в органах власти и в Правительстве Башкирии», — пояснил депутат Госсобрания РБ, руководитель дирекции Школы российской политики в Башкирии Рустем Ахмадинуров.