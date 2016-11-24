В Башкирии с начала года умерло более 10 тысяч трудоспособных граждан

За девять месяцев этого года в Башкирии умерло 10394 человека в трудоспособном возрасте. Это составляет 26,3 процента от общего числа умерших, сообщил сегодня на круглом столе по демографии в Госсобрании-Курултае министр здравоохранения республики Анвар Бакиров. На сегодня, по его словам, наблюдается положительная динамика: показатель ниже аналогичного за прошлый год на 7,7 процента.