В Башкирии с начала года умерло 282 младенца

- В 11-ти муниципальных образованиях нет ни одного случая младенческой смертности, - сообщил министр. - В то же время в некоторых районах, она выше республиканского уровня в несколько раз. Так, в Федоровском районе этот показатель превышен в 3,2 раза, в Белокатайском – в 3,1 раза. И именно там насчитывается всего 80-120 родов, это очень мало.