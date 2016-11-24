В Башкирии налоговиков попросили подписаться на «Единую Россию»

- Наша с вами общая работа в предвыборный период показала, что средства массовой информации оказывают огромное влияние на настроение людей и помогают жителям республики определиться в своем выборе, - пишет в письме главному налоговику Башкирии Константин Толкачев. – Сегодня газета «Единая Россия – Башкортостан», являясь мощным рычагом агитационно-пропагандистской работы регионального отделения партии, стала лидером среди общественно-политических изданий региона, партийной газете доверяют и прислушиваются.